Năm 2023, Quảng Nam phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Sáng nay 15.2, PCT UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, các ban quản lý dự án, lãnh đạo các địa phương để rà soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Dự họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì phiên họp về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sáng 15/2

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về kế hoạch đầu tư công năm 2023 là trên 7.778 tỷ đồng, gồm: vốn ngân sách trung ương 3.021 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 4.757 tỷ đồng. Tính đến ngày 13/02/2023, UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các ngành và các địa phương là 6.136 tỷ đồng, đạt 79%. Theo Báo cáo của Kho bạc tỉnh Quảng Nam, đến hết ngày 31/01/2023, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các dự án do địa phương quản lý giải ngân trên 286 tỷ đồng, đạt 3,7%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Vốn kéo dài năm 2022 đề xuất thực hiện giải ngân trong năm 2023 là trên 2.500 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân, như: thẩm định thiết kế, dự toán chậm, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án gặp nhiều khó khăn; giá vật liệu xây dựng tăng…

Với mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023; PCT UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho rằng: khối lượng công việc rất nhiều do vậy các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương để đôn đốc, giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án; không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; hạn chế tối đa điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư; tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.

Trung Hiếu – Đại Quang