Hội Nông dân Quảng Nam giành giải 3 tại hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V- năm 2022￼

Từ ngày 29/9 – 2/10, tại tỉnh An Giang, Hội Nông dân Quảng Nam tham gia Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V- năm 2022 với chủ đề “Nông dân Việt Nam Trí tuệ – Số hóa – Hợp tác – Đột phá” và đã xuất sắc giành giải 3 tại hội thi lần này.

Ngày hội Tam nông tại An Giang quy mô 250 gian hàng với nhiều sản phẩm đặc trưng các vùng miền

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ các hoạt động hội thi, Hội Nông dân Quảng Nam còn mang đến ngày hội Tam nông: “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn, An Giang – năm 2022” nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng của xứ Quảng. Trong đó, chủ lực là các sản phẩm có nguồn gốc từ sâm Ngọc Linh do Công ty TNHH Sâm Sâm sản xuất, được nhà phân phối My Minh trưng bày và bán tại ngày hội Tam nông lần này. Các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh do Sâm Sâm sản xuất được người dân An Giang cũng như các tỉnh thành trong cả nước đánh giá cao.

Ngày hội Tam nông tại An Giang với quy mô 250 gian hàng của các tổ chức tín dụng – ngân hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã, Hội Nông dân đến từ 20 tỉnh, thành phố khu vực Đông, Tây Nam Bộ và 16 tỉnh, thành phố tham dự vòng bán kết và chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V.

Tấn Sỹ