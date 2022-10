GRDP 9 tháng đầu năm 2022 tăng gần 13,2% so với cùng kỳ

Sáng nay 6.10, HĐND tỉnh có buổi làm việc với các huyện Bắc Trà My, Phước Sơn, Nông Sơn, Quế Sơn, Núi Thành, TP Hội An và các sở, ngành liên quan về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng cũng như tiến độ triển khai, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2022. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh cho biết, 9 tháng năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tính quý III/2022 tăng cao ở mức 18,7%.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh phát biểu tại buổi làm việc

GRDP 9 tháng năm 2022 tăng gần 13,2% so với cùng kỳ, xếp vị thứ 8/63 tỉnh, thành phố cả nước. Khu vực công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng. Du lịch, dịch vụ có sự phục hồi mạnh mẽ. Sản xuất nông nghiệp cũng duy trì tăng trưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, nổi lên là công tác quản lý quy hoạch, quản lý khai thác khoáng sản, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra…Điều này làm ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Nam.

Năm 2022, tổng vốn đầu tư công của tỉnh hơn 7.275 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 là 6.861,8 tỷ đồng, còn lại là vốn năm 2021 kéo dài. Tính đến hết tháng 9/2022, tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn giao đầu năm đạt 46,9% và so với kế hoạch vốn sau bổ sung đạt 40,4%, chưa đạt yêu cầu đề ra từ đầu năm.

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo kết quả đạt được và những mặt tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; phân tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công cũng như thực hiện các chỉ tiêu KT – XH trong năm nay.

Kim Ngân – Phúc Lâm