Chiều nay 11/5, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu, phát triển nhà ở xã hội, quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh và kết quả công tác quản lý nhà nước ngành nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với tỉnh Quảng Nam chiều nay 11/5

Tiếp và làm việc với đoàn có Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhận định, 4 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Nam giảm so với cùng kỳ năm ngoái, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng gặp nhiều khó khăn.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I năm 2023 giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2022. Quy mô nền kinh tế đạt 24,6 nghìn tỷ đồng, thu hẹp hơn 1,1 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Thương mại, dịch vụ phục hồi; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì và tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp gặp khó khăn, xuất nhập khẩu có dấu hiệu chững lại.

Đến hết tháng 4/2023, thu ngân sách nhà nước là 8.092 tỷ đồng, đạt 30% dự toán, bằng 64% so với cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2023 là 7.778 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân đạt 11,3% so với kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao và đạt 12,8% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa đáp ứng kịp thời so với nhu cầu của các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Thị trường bất động sản nhà ở cơ bản phát triển lành mạnh tuy nhiên vẫn còn một số dự án, chủ yếu tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, xảy ra khiếu nại, khiếu kiện tập trung đông người.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam đề xuất 33 nội dung vướng mắc cần tháo gỡ, tập trung chủ yếu ở nội dung: bồi thường giải phóng mặt bằng; giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; điều chỉnh chủ trương đầu tư, giải ngân, thẩm định nguồn vốn, thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng, quy hoạch tỉnh.

Phân tích các yếu tố tác động đến tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề xuất Chính phủ có chính sách giãn, giảm thuế đối với ngành công nghiệp ô tô; tạo điều kiện ưu tiên về chỉ tiêu phân bổ, sử dụng đất cho những địa phương có tiềm năng phát triển công nghiệp như Quảng Nam; có cơ chế thu hút dòng khách tại những thị trường tiềm năng, hướng dẫn phát triển các loại hình du lịch mới để phục hồi lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Kim Ngân – Xuân Hiếu