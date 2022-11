Bắc Trà My đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu phát triển KT- XH năm 2022

Chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh (khóa X), sáng nay 9.11, ông Nguyễn Đức – Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND huyện Bắc Trà My về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, thu chi ngân sách năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và tình hình thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh thời gian qua.

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND huyện Bắc Trà My cho biết, đến nay địa phương đã đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu phát triển KT- XH của năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện năm 2022 là gần 150 tỷ đồng, đạt 127,5% dự toán tỉnh giao, đạt 121,3% dự toán HĐND huyện giao và tăng 3,6% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách địa phương (kể cả chuyển nguồn, bổ sung từ ngân sách tỉnh) đạt gần 944 tỷ đồng, đạt 180,2% dự toán HĐND huyện giao, tăng 15,8% so với năm 2021.

Hiện nay, trên địa bàn huyện đang duy trì 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì 4 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; phấn đấu thực hiện 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, theo UBND huyện Bắc Trà My, trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác triển khai các dự án đầu tư công năm 2022. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên một số dự án lớn khởi công chậm dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp so với cùng kỳ năm trước, đến nay mới đạt 25,9%. Trên cơ sở các báo cáo, đoàn giám sát yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My làm rõ thêm về các nội dung liên quan đến phát triển các mô hình kinh tế, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022…

Quốc Thành