Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Trong 06 giờ qua, (từ 19h/27/9 – 01h ngày 28/9) các địa phương trong

tỉnh đã có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to đến mưa rất to như: Núi Thành

182mm, Hồ Thái Xuân 182mm, Tam Kỳ 169mm, Duy trung145mm, Xuân Bình

140mm, Tam Trà 134mm, VP BCH PCTT tỉnh 133mm, Hiên 123mm, Cầu

Hương An 122mm, Tam Lãnh 119mm, Bình Dương 111mm, Phước Thành

111mm, Tiên Hà 109mm, Đại Sơn 103mm Kỳ Phú 121mm, Hội An 120mm,

Thành Mỹ 118mm, Thăng Bình 116mm, Tiên Phước 99mm, Hiệp Đức 96mm,

Cầu Hương An 90mm, Duy Trung 88mm, Trà My 76mm, Trà Leng 58mm, Trà

Nam 56mm…

Dự báo trong 06 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa to đến

mưa rất to.

Cảnh báo lũ quét sạt lở đất: (Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở kèm theo)

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở

sườn dốc, các huyện Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Núi Thành, Tiên

Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Trà My

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn

dốc, các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên các xã miền núi huyện Phú Ninh.

Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị trấn

Nam Phước, Thăng Bình, Ái Nghĩa và Núi Thành.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.