Tin không khí lạnh tăng cường và rét

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:

Ngày hôm nay (27/01), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Trong 24 giờ qua, thời tiết các địa phương Quảng Nam: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, trời lạnh.

2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

Trên đất liền: Đêm 27 và ngày 28/01, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh; vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ở Vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,0-3,5m; khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau sóng biển cao 4,0-6,0m; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Khu vực trên đất liền các địa phương Quảng Nam: Từ đêm nay (27/01) trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất đợt phổ biến ở vùng đồng bằng từ 16 – 18 độ C, vùng núi từ 15 – 17 độ C, riêng vùng núi cao đề phòng nhiệt độ xuống 14-15 độ C. Gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5.

Khu vực vùng biển Quảng Nam: Từ đêm nay (27/01) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Độ cao sóng từ 2,0–4,0m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm (nếu có): Từ đêm nay (27/01) các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào, trời rét, một số địa phương vùng núi và vùng núi cao đề phòng rét đậm.

4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế – xã hội:

Vùng biển Quảng Nam và các địa phương ven biển: Tàu thuyền hoạt động trên biển cần có biện pháp phòng tránh gió mạnh, sóng lớn; các khu du lịch ven biển, nhất là vùng biển Cửa Đại – Cù Lao Chàm cần đề phòng sóng biển cao. Trời rét, rét đậm có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của Nhân dân, ảnh hưởng cây trồng, con vật nuôi.