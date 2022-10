Tin gió mùa Đông Bắc – tin phát lúc 15h30 ngày 08/10/2022

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: Bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Các địa phương Quảng Nam: Chưa bị ảnh hưởng của không khí lạnh.

2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

Trên đất liền: Khoảng ngày 09/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Khu vực trên đất liền tỉnh Quảng Nam: Từ ngày 10/10 nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 3, ven biển có nơi cấp 4, giật cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trong đợt không khí lạnh này từ 20 đến 23 độ C.

Trên biển: Từ chiều ngày 09/10, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,5-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Khu vực trên vùng biển Quảng Nam: Từ đêm ngày 09/10 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Độ cao sóng từ 2,0-3,0m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm (nếu có): Từ ngày 09-12/10, các địa phương trong tỉnh có thể xuất hiện đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 350mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế – xã hội:

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối.

Ngập úng cục bộ tại TP Tam Kỳ, TP Hội An, TX Điện Bàn, TT Nam Phước, TT Hà Lam, TT Núi Thành…

Tàu thuyền hoạt động trên biển có biện pháp phòng tránh gió mạnh, sóng lớn.

Đề phòng mưa lớn có thể gây thiệt hại cho các công trình đang thi công, các hoạt động sản xuất, kinh tế – xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại do mưa lớn gây ra; Đề nghị các cấp, ngành, địa phương chú ý theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết thủy văn tiếp theo.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 21 giờ 30 phút ngày 08/10