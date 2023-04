Tin dự báo nắng nóng tại các địa phương Quảng Nam

Tin phát lúc 08h00 ngày 18/4/2023:

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh chưa xảy ra nắng nóng.

2. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Trong 24 giờ tới, nắng nóng xảy ra cục bộ ở các địa phương vùng núi với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 – 36 độ C; Trong 48 giờ tới, nắng nóng khả năng mở rộng ra toàn tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 – 37 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 55 – 65%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 11 – 15 giờ.

3. Cảnh báo: Từ 72 giờ tới tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới

4. Cấp độ rủi ro do nắng nóng: cấp 1.

5.Trong những ngày xảy ra nắng nóng, vào chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, các địa phương cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày lên cao và độ ẩm không khí xuống thấp; vì vậy, cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực trung du và vùng núi, cháy nổ và hỏa hoạn ở các khu công nghiệp, khu vực tập trung đông dân cư.