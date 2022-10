Tin dự báo mưa lớn cục bộ

Trong 24 giờ qua: Lượng mưa phân bố không đều, cụ thể như sau: Các địa phương vùng núi có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 5mm; các địa phương vùng đồng bằng ven biển và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15 – 45mm , có nơi cao hơn 50mm như: Trạm Thủy văn Hội An (Tp. Hội An) 56mm, trạm Đo mưa Thăng Bình (huyện Thăng Bình) 57mm, trạm Khí tượng Cù Lao Chàm 77mm.

Dự báo: Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu sau ổn định, áp cao cận nhiệt đới trên cao hoạt động mạnh lấn về phía Tây; Vì vậy, trong 24 giờ tới (đêm 22, ngày 23/10) các địa phương Quảng Nam tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 – 40mm, có nơi trên 50mm. Trên vùng biển có mưa rào rải rác và dông vài nơi.

Cảnh báo: Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và trung du; ngập úng ở vùng thấp trũng và Tp Tam Kỳ, Tp Hội An, Thị xã Điện Bàn, các khu tập trung đông dân cư.

Cấp độ rủi ro do thiên tai: cấp 1.

Kính đề nghị các cấp, các ngành, địa phương chú ý theo dõi, chủ động phương án phòng tránh thiên tai.

Tin phát lúc 15 giờ 30 phút.