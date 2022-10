Tin dự báo mưa lớn

1. Diễn biến mưa trong 6 giờ qua: Từ 19 giờ ngày 13 đến 19 giờ ngày 14/10 các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến vùng núi phổ biến từ 60-110mm, riêng trạm thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) 173mm; vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 150-200mm, có nơi cao hơn như: trạm thủy văn Hội An (Tp Hội An) 297mm, trạm thủy văn Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 207mm.

2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

– Từ 19 giờ ngày 14 đến 19 giờ ngày 16/10 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa các địa phương trong tỉnh phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

– Dự báo chi tiết:

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) TP Tam Kỳ 24 giờ tới 150-200 TP Hội An 170-220 TX Điện Bàn 170-220 TT Núi Thành 150-200 TT Trà My 130-180 TT Thạnh Mỹ 130-180 TT Prao 130-180 TP Tam Kỳ 24 – 48 giờ tới 50-80 TP Hội An 70-100 TX Điện Bàn 70-100 TT Núi Thành 50-80 TT Trà My 70-100 TT Thạnh Mỹ 70-100 TT Prao 70-100

Hình 1: Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới

3. Cảnh báo: Từ ngày 17/10 mưa giảm dần về diện và lượng. Khả năng kết thúc đợt mưa lớn này.