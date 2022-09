Tin dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ tại các địa phương Quảng Nam

Trong 24 giờ qua các địa phương Quảng Nam đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Cụ thể lượng mưa từ 13 giờ ngày 22 đến 13 giờ ngày 23 như sau: Các địa phương vùng núi phía Tây Bắc tỉnh phổ biến từ 15 – 30mm, riêng trạm thủy văn Hội Khách (huyện Đại Lộc) 72mm, các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây Nam tỉnh phổ biến từ 40 – 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to như trạm khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 136mm, trạm thủy văn Hiệp Đức (huyện Hiệp Đức) 151mm.

Dự báo: Các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc, áp cao cận nhiệt đới trên cao hoạt động mạnh lấn về phía Tây. Nên từ chiều nay 23/9 đến ngày 25/9 các địa phương Quảng Nam xảy ra một đợt mưa dông diện rộng chủ yếu xảy ra vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to đến mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 – 40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Trên vùng biển có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo: Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và trung du, ngập úng ở vùng trũng.

Cấp độ rủi ro do thiên tai: cấp 1.

Kính đề nghị các cấp, các ngành, địa phương chú ý theo dõi, chủ động phương án phòng tránh thiên tai.

Tin phát lúc 15 giờ 30 phút.