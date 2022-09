Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền

Sáng nay (28/9), sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Cảnh báo mưa lớn: chiều 28/9, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 28/9 đến đêm 29/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Thời tiết Quảng Nam 24 giờ tới:

Trên đất liền: Nhiều mây, có mưa, mưa rào; gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, ngày mai gió giảm dần.

Vùng biển Quảng Nam: Có mưa rào và dông rải rác; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; Sóng biển cao từ 2,0-4,0m, ngày mai sóng giảm dần; Tình trạng biển: Biển động mạnh.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vịnh Bắc Bộ có biện pháp phòng tránh gió mạnh và sóng biển cao.

Bản tin tiếp theo được phát lúc 14 giờ 00 ngày 28/9.

Tin phát lúc 11 giờ 00 phút.