Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp (Suy yếu từ cơn bão số 5)

Hiện trạng bão/áp thấp nhiệt đới:

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/10 đến 01h ngày 15/10 có nơi trên 200mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 431mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 315mm, Hội Khách (Quảng Nam) 215mm,…; tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Hồi 01 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông trên vùng biển Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9,di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

2. Diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 – 48 giờ tới:

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 13h/15/10 Tây Tây Bắc, 10-15 km/h, suy yếu dần thành vùng áp thấp 15,6N-107,1E, trên khu vực biên giới Việt-Lào <6 13,5-17,0N; phía Tây kinh tuyến 110,5E Cấp 3: Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định

Bản đồ dự báo quỹ đạo và đường đi áp thấp nhiệt đới lúc 02 giờ 00, ngày 15/10/2022

3. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới:

3.1 Gió mạnh:

– Trên biển:

Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vùng biển Quảng Nam: Có mưa, mưa rào và dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Tầm nhìn xa: giảm xuống 4-10km trong mưa; Sóng biển cao từ 2,5-4,0m; Tình trạng biển: Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

– Trên đất liền:

Các địa phương Quảng Nam: có mưa vừa, rải rác mưa to đến mưa rất to. Các địa phương vùng đồng bằng ven biển có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 5, có nơi 6, giật cấp 7.

3.2 Nước dâng do bão, sóng lớn:

Khu vực ngoài khơi Trung Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) sóng biển cao từ 3-5m;

vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Phú Yên sóng biển cao từ 2-4m.

Ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên cần đề phòng triều cường kết hợp với nước dâng và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng, thấp, sạt lở bờ biển.

3.3 Mưa lớn: Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính đến hết ngày 16/10 ở các địa phương trong tỉnh Quảng Nam phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa), Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có biện pháp phòng tránh gió mạnh và sóng biển cao.

Ngoài ra do ảnh hưởng của mưa lớn các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối nhỏ, ngập úng ở các vùng trũng.

Bản tin tiếp theo được phát lúc 05 giờ 00 ngày 15/10.

Tin phát lúc 02 giờ 00 phút.