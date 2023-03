Tin dự báo thời tiết chiều 09/3

I. Dự báo đêm 09 ngày 10/3/2023 (24 giờ tới)

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, đêm trời rét, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 92%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, đêm trời rét, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 57 đến 98%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 98%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 98%.

Gió nhẹ.