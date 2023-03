Bản tin thời tiết chiều ngày 23/3/2023

I. Dự báo đêm 23 ngày 24/3/2023 (24 giờ tới)

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 97%.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 92%.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 97%.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 98%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 98%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 98%.

Gió nhẹ.