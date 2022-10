Bản tin dự báo thời tiết

I. Dự báo đêm 13 ngày 14/10/2022 (24 giờ tới)

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông.

Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 90 đến 97%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.

2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông.

Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 95%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.

3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông.

Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 95%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.

4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông.

Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 92 đến 97%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.

5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông.

Nhiệt độ từ 22 đến 24 độ C.

Độ ẩm từ 92 đến 99%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông.

Nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C.

Độ ẩm từ 90 đến 97%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông.

Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.

Độ ẩm từ 90 đến 97%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

II. Dự báo 2 – 3 ngày tới: