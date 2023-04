Chiều ngày 8/4, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bunpimay tỉnh Sê Kông (nước CHDCND Lào) và trao đổi một số nội dung liên quan đến hợp tác giữa hai bên. Đồng chí Lếch-lảy Sỉ-vi-lảy – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo tỉnh Sê Kông tiếp đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng thăm, chúc Tết tỉnh Sê Kông

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng gởi lời chúc Tết cổ truyền Bunpimay 2023 (Phật lịch 2566) đến đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Sê Kông Lếch-lảy Sỉ-vi-lảy cùng nhân dân các bộ tộc trong tỉnh năm mới sức khỏe, đạt nhiều thành công mới.

Trong quý I năm 2023, tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới giữa hai tỉnh Quảng Nam – Sê Kông ổn định, chủ quyền an ninh biên giới giữ vững. Lực lượng chức năng hai bên tiếp tục duy trì, quản lý chặt chẽ các hoạt động qua lại biên giới, cửa khẩu, tăng cường công tác tuần tra bảo vệ biên giới hai tỉnh; phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam – Lào, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Lào. Duy trì hiệu quả mô hình kết nghĩa thôn – bản hai bên biên giới (35 thôn của 02 huyện Nam Giang, Tây Giang với 16 bản của huyện Đắc Chưng và Kà Lừm của nước bạn Lào). Tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khởi công xây dựng công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng trị giá 10,6 tỷ đồng và sẽ bàn giao đưa vào sử dụng vào năm nay; động thổ xây dựng công trình Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sê Kông trị giá 20 tỷ đồng sẽ bàn giao được vào sử dụng vào năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã tặng hoa và bảng tượng trưng số tiền 300 triệu đồng cho tỉnh Sê Kông để góp phần tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, nhân viên khó khăn đón Tết Bunpimay thêm đầm ấm, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sê Kông, đồng chí Lếch-lảy Sỉ-vi-lảy, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông gửi lời cám ơn đến đồng chí Lê Văn Dũng và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền nhân dân các bộ tộc Lào đồng thời đánh giá cao sự giúp đỡ của tỉnh Quảng Nam cho nhân dân tỉnh nhà trong thời gian qua.

Xuân Hiếu