Phân bổ 210 tỷ đồng xây kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng (thành phố Hội An).

Bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An bị xói lở nghiêm trọng

Theo đó, UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh với số tiền 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 (thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội) để triển khai thực hiện dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại.

Dự án sẽ triển khai xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, cách bờ 250-300m có chiều dài khoảng 550m, san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 1.450m.

Được biết, trong năm ngoái, do ảnh hưởng của mưa bão, bờ biển thuộc phường Cẩm An bị sạt lở nặng. Tại khối An Bàng, đoạn bờ biển không có kè tạm bị sạt lở khoảng 3-4m. Tại khối Tân Thành, bờ kè tạm có một số đoạn bị sóng biển làm hư hỏng, sạt lở, toàn bộ khối lượng đất đắp bị trôi, có đoạn bị sạt vào phía trong bờ kè. Đặc biệt, tại khối Thịnh Mỹ, đoạn không có kè tạm bị sạt lở 3-5m. Ngoài ra, tại đoạn này còn có 4 căn nhà bị sạt lở nghiêm trọng.

Quốc Hải