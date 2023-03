Nam Trà My: Khánh thành đường dây và trạm biến áp 110KV dùng chung  đấu nối cụm thủy điện

Sáng nay 2.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng lãnh đạo các sở ban ngành ở tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Trà My đã tham dự lễ khánh thành đường dây và trạm biến áp 110KV dùng chung đấu nối cụm thủy điện trên địa bàn.

Lễ khánh thành đường dây và trạm biến áp 110KV dùng chung đấu nối cụm thủy điện trên địa bàn

Công trình đường dây và trạm biến áp 110KV dùng chung đấu nối cụm thủy điện được thi công trên địa bàn 2 huyện là Bắc Trà My và Nam Trà My, đi qua 10 xã và có tổng chiều dài trên 43km, do 11 nhà máy thủy điện cùng chung tay xây dựng. Mặc dù khó khăn về mặt bằng thi công, hướng tuyến để tránh rừng, xây dựng trên địa hình đồi núi cao và khó khăn về tài chính song với sự “năng động – sáng tạo – nhiệt huyết” của tổng công ty Cửu Long, sự vào cuộc đầy tinh thần trách nhiệm của huyện Nam Trà My và nhất là tinh thần đồng lòng hưởng ứng của người dân địa phương, đã giúp công trình đường dây và trạm biến áp 110KV dùng chung đấu nối cụm thủy điện hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng “việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình đã thể hiện được giá trị, tầm quan trọng của ngành điện trong sự phát triển kinh tế – xã hội ở huyện Nam Trà My nói riêng và khu vực các huyện miền núi nói chung, thể hiện định hướng đúng đắn của tỉnh Quảng Nam trong việc tận dụng tiềm năng sẵn có của địa phương để thúc đẩy phát triển nền công nghiệp năng lượng điện, góp phần chung trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Việc hoàn thành công trình đường dây và trạm biến áp 110KV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My cũng thể hiện được sự sáng tạo, tâm huyết và đầy tinh thần trách nhiệm của tổng công ty Cửu Long, các đơn vị thi công của 11 nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Dịp này, huyện Nam Trà My đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích tiêu biểu trong thi công đường dây và trạm biến áp 110KV. Được biết, hiện nay đã có 4/11 nhà máy thủy điện đã phát điện và hòa vào điện lưới quốc gia.

Tấn Sỹ – Xuân Lam