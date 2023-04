[eMagazine] – Từ những ký họa chiến trường nghĩ về một lớp họa sĩ

Họ cũng thường xuyên bị sốt rét hành hạ và họa sĩ Nguyễn Xuân An đã mất vì căn bệnh quái ác này. Nói chung hiểm nguy, chết chóc luôn rình rập khắp nơi và thử thách ý chí của con người. Người họa sĩ với giá vẽ, màu, giấy vẽ nhưng cũng là những chiến sĩ thực thụ vì họ thường bám theo các đơn vị bộ đội tác chiến, du kích các địa phương để xâm nhập cuộc sống, tìm chất liệu sáng tác. Đó là những chuyến thực tế sáng tác hấp dẫn nhưng cũng luôn đối mặt với nguy hiểm. Muốn sống sót, họ phải học cách nấu cơm không khói, cách ẩn náu trong những làng mạc, ruộng đồng bị quân thù đánh phá thành bình địa. Họa sĩ Đoàn Văn Nguyên kể: “Một lần theo đoàn cán bộ xuống đồng bằng Quảng Ngãi, vì lạ lẫm nên tôi đi chệch lối, giẫm phải chông. Chân sưng tấy tôi rớt lại sau phải đi cà nhắc một mình. Không ngờ đến cánh đồng hoang đụng phải máy bay OV10, chắc chúng thấy tôi đeo ba lô, đội mũ tai bèo nên đuổi theo vãi đạn. Quên cả đau, tôi cắm đầu chạy nó vẫn đuổi theo bắn. May mà gần đấy có đường hào nên tôi luồn qua lao vào làng”. Họa sĩ Giang Nguyên Thái một hôm đang vẽ chân dung bà mẹ trụ bám ở Gò Nổi thì bị xe lội nước M113 vây cả ba mặt. Chúng bắn như vãi cát, chạy đến bờ sông Thu Bồn thì đạn đã bắn rát sau lưng. Hai du kích dẫn đường và bảo vệ giục ông nhảy đại xuống sông từ bờ dốc dựng đứng. Họ bơi thục mạng qua sông, Giang Nguyên Thái may nhờ túi vẽ được may rất bảo đảm nên tranh không ướt.