Công điện khẩn tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Chiều nay 27.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4.

Công điện nêu rõ, Bão số 4 với cường độ rất mạnh, sức tàn phá lớn, đang di chuyển nhanh về vùng biển và đất liền; diễn biến bão còn rất phức tạp, khó dự báo. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ nay đến ngày 29/9/2022 các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa ở các địa phương phổ biến từ 200 – 400mm, có nơi trên 450mm; các sông trên địa bàn có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ các sông mức báo động 2 đến trên mức báo động 3; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Phải đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết, trước hết trong chỉ đạo ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản của Nhân dân và Nhà nước; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và người dân không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đồng thời không hoang mang, mất bình tĩnh trước diễn biến của bão; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó bão số 4 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, không để bị động, bất ngờ gây thiệt hại tính mạng của Nhân dân. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế của bão, mưa lũ trên địa bàn. Trong đó tập trung hoàn thành công tác di dời, sơ tán Nhân dân khỏi các khu vực nguy hiểm; công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản; kiểm soát, phân luồng giao thông; chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu; dự trữ lương thực, thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn hồ đập; sẵn sàng lực lượng phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

BTV