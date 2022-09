Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 4

Chiều nay 28.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đi kiểm tra thiệt hại do bão số 4 gây ra tại huyện Thăng Bình và Duy Xuyên. Đến kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại một số trường học đóng chân ở vùng đồng của 2 huyện này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu chính quyền địa phương phải sớm có phương án bố trí cơ sở vật chất để đảm bảo phục vụ việc dạy và học.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra tại trường THCS Nguyễn Hiền (xã Bình Đào, Thăng Bình)

Kiểm tra tại trường THCS Nguyễn Hiền (xã Bình Đào, Thăng Bình), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nghe địa phương báo cáo về tình hình thiệt hại do bão số 4 tại trường nói riêng, trên địa bàn huyện Thăng Bình nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo địa phương có biện pháp sắp xếp thích hợp, đảm bảo an toàn việc dạy và học cho thầy trò nhà trường

Ngôi trường này có dãy phòng học, phòng vi tính bị tốc mái hoàn toàn do bão. Hiện địa phương đã được Trung đoàn Cảnh sát cơ động đóng tại Thăng Bình hỗ trợ lực lượng khắc phục. Trước nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo địa phương có biện pháp sắp xếp thích hợp, chỉ tổ chức dạy ở các phòng kiên cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thầy và trò.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra tình hình tại huyện Duy Xuyên

Kiểm tra tại Duy Xuyên, lãnh đạo huyện Duy Xuyên thông tin nhanh với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: toàn huyện có 3 ngôi trường bị thiệt hại nặng, gần 30 phòng học bị tốc mái hoàn toàn; thiệt hại nặng nhất là trường THCS Nguyễn Bỉnh Kiêm, thuộc xã Duy Vinh. Ngôi trường này có 45 phòng học, được xây dựng khá kiên cố, nhưng do nằm ở khu vực gần biển, nên bão đi qua đã làm 14 phòng học tốc mái hoàn toàn. Toàn huyện có gần 60 ngôi nhà tốc mái một phần, 12 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, một số công trình thiết chế văn hoá xây dựng khá lâu cũng đã bị bão quật ngã.

Các phòng học bị tốc mái hoàn toàn

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu địa phương sớm khắc phục hậu quả bão để ổn định sinh hoạt, sản xuất cho bà con nhân dân. Đối với cơ sở vật chất trường học, trước mắt huyện phải chủ động sửa chữa và có phương án bố trí cho các cháu quay trở lại trường học trong thời gian sớm nhất. Về lâu dài Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng tỉnh sẽ chỉ đạo khi xây mới các trường nằm ở vùng đông sẽ tính đến thiết kế hết sức kiên cố, kết cấu mái công trình bằng bê tông để đảm bảo các cháu được học tập trong những ngôi trường an toàn nhất.

T.Hiếu – T.Chiến – P.Lâm