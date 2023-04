Sáng nay 25/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023.

Sáng nay 25/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023.

Liên quan đến khiếu nại của ông Hoàng Ngọc Triển yêu cầu UBND huyện Thăng Bình chấp hành Bản án phúc thẩm số 88 của Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ngày 6/4/2022. Theo Bản án phúc thẩm năm 2022, Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tuyên xử chấp nhận đơn khởi kiện của ông Hoàng Ngọc Triển yêu cầu huỷ 10 Quyết định của huyện Thăng Bình về thu hồi diện tích đất của ông để xây dựng Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl – Nam Quảng Nam. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, về các Quyết định thu hồi đất của huyện Thăng Bình đã được UBND huyện Thăng Bình huỷ theo Bản án phúc thẩm mà Toà đã tuyên, tuy nhiên thực tế hiện nay Công ty CP Vinpearl đã xây dựng dự án và hoạt động ổn định tại khu vực các thửa đất này và đã được UBND tỉnh Quảng Nam cho thuê đất để xây dựng dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Được biết, hiện nay, huyện Thăng Bình đã làm văn bản kiến nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét và ban hành quyết định kháng nghị đối với Bản án số 88/2022, song đến nay vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp thu và nhận trách nhiệm trước công dân Hoàng Ngọc Triển về việc chậm trễ thực thi Bản án của Tòa phúc thẩm, đồng thời hứa sẽ chỉ đạo các ngành và huyện Thăng Bình phối hợp giải quyết trả lại quyền lợi cho công dân trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân Trần Thị Tới xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định. Công dân Trần Thị Tới trình bày việc Sở TNMT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 361459 ngày 29/9/2017 cho ông Nguyễn Phước Toại tại thửa 909, tờ bản đồ số 3, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn chưa được gia đình bà Tới ký tứ cận, cấp chồng lên phần đất và nhà ở của gia đình bà. Vấn đề này đã được gia đình bà Tới khiếu nại nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết gây trở ngại không nhỏ cho gia đình bà Tới suốt thời gian dài. Trên cơ sở ý kiến của thị xã Điện Bàn và các ngành chức năng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Sở TNMT huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Phước Toại và xem xét giải quyết quyền lợi liên quan đến gia đình bà Trần Thị Tới đúng theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp và giải quyết khiếu nại công dân Hồ Thị Điệp trú khối phố Mỹ Thịnh, phường Cẩm An, thành phố Hội An. Qua nội dung phản ánh, năm 2004 bà Hồ Thị Điệp được thành phố Hội An cấp sổ đỏ diện tích 246m2, gồm 200m2 đất ở và 46m2 đất vườn, nay gia đình có nguyện vọng chuyển toàn bộ diện tích đất này cho người mẹ ruột đứng tên, nhưng khi nộp hồ sơ lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của Hội An thì cơ quan chức năng Hội An cho rằng đất nằm trong vệt cây xanh nên không được chuyển thừa kế. Xung quanh vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao UBND thành phố Hội An rà soát lại toàn bộ dự án vệt cây xanh đường ĐT 603A, đường Lạc Long Quân, Hội An, nếu dự án chưa thực hiện thì xem xét giải quyết trả lời cho công dân Hồ Thị Điệp vào cuối tháng 4/2023 để công dân Hồ Thị Điệp tiếp tục được thừa hưởng quyền lợi trên diện tích đất của mình sớm ổn định cuộc sống gia đình.

Viết Tuyên – Trung Hiếu