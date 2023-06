Xây dựng mới 70 mô hình trong 10 năm thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (2013 – 2023)  

Sáng nay 22/6, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (2013 – 2023). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự hội nghị.

Quan cảnh buổi Hội nghị sáng nay 22/6

Theo đánh giá tại Hội nghị, qua 10 năm phối hợp, Công an Quảng Nam và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cùng các tổ chức thành viên đã bám sát nội dung chương trình phối hợp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào, cuộc vận động khác.

Nội dung, hình thức, phương pháp phối hợp xây dựng phong trào đa dạng, phong phú, sát thực tiễn. Hai bên cùng các đơn vị thành viên đã xây dựng, nhân rộng 10 loại với 70 mô hình, duy trì và củng cố hơn 1.000 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự. Nhiều mô hình tiêu biểu phát huy được hiệu quả như “Đội dân phòng bảo vệ an ninh trật tự”, “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, “Camera giám sát an ninh”, “Zalo an ninh, Facebook phòng chống tội phạm”…

Hàng năm, Công an tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào ở địa phương, công an các xã, phường thị trấn với hàng ngàn đại biểu tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiệu hiệu quả, đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Công tác giáo dục, cảm hoá giúp đỡ các đối tượng tại cộng đồng dân cư đạt kết quả cao.

Bằng nhiều cách làm hay, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động cấp cơ sở đã góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Hội nghị đã thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn nhằm tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả phối hợp trong thời gian đến.

Dịp này, 11 tập thể, 18 cá nhân điển hình tiên tiến được Uỷ ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện công tác phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013 – 2023.

Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 25 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Viết Tuyên – Quốc Thành