Sáng nay 30/5, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án 03 và Kế hoạch 556 của Bộ Công an về “xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”, “xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.

Tại Hội nghị, lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được đề ra nhằm xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đô thị văn minh.

Thực hiện mô hình “xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, đến thời điểm này, công an 3 phường gồm Điện Nam Trung (Điện Bàn), Cẩm Phô (Hội An) và Tân Thạnh (Tam Kỳ) đã lập hồ sơ và tham mưu Giám đốc Công an tỉnh về thành lập 02 Tổ công tác gồm Tổ tổng hợp – Cảnh sát khu vực và Tổ Cảnh sát trật tự – Phòng chống tội phạm; sắp xếp, bố trí lại các phòng theo sơ đồ đã đề ra; tham mưu Giám đốc Công an tỉnh cấp 1 xe tải cùng các trang thiết bị khác…

Theo lộ trình, từ năm 2023-2025 toàn tỉnh phải có ít nhất 30% công an phường đạt đủ các tiêu chí công an phường điển hình; từ năm 2025-2030 xây dựng 100% công an phường điển hình kiểu mẫu. Riêng năm 2023 rà soát, đánh giá, lựa chọn ít nhất 01 Công an phường xây dựng mô hình thí điểm.

Trường Sơn – Hiền Vi