Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan dự ngày hội khối phố An Đông, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức

Khối phố An Đông, thị trấn Tân Bình huyện Hiệp Đức vừa tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có đ/c Nguyễn Thị Thu Lan, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.

Các đại biểu tham dự ngày hội

Tại đây, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống của mặt trận tổ quốc Việt Nam qua 92 năm thành lập. Khối phố An Đông có 388 hộ với gần 1.500 nhân khẩu. Đa số người dân khối phố là cán bộ nhà nước, cán bộ hưu trí và buôn bán, kinh doanh. Năm qua, người dân khối phố luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do mặt trận các cấp phát động. Đến nay, toàn khối phố có 65 cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Hiện khối phố còn 7 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa là 99,4%, tăng 2,8% so với năm 2021; tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền đạt 97%; 7 năm liền khối phố đạt danh hiệu khối phố văn hóa.

Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan trao bảng tượng trưng hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Trần Đình Diêu xã Hiệp Hòa

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đ/c Nguyễn Thị Thu Lan UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo huyện và thị trấn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiều cơ chế, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội góp phần xây dựng thị trấn Tân Bình phát triển.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy trao bảng tượng trưng hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ ông Trần Đình Diêu xã Hiệp Hòa có hoàn cảnh khó khăn trị giá 40 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của tỉnh.

Thanh Hoa