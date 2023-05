Triển khai Nghị quyết 29 của Tỉnh ủy về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Sáng nay 12/5, tại huyện Đại Lộc, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh” và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự và trực tiếp báo cáo. Tham dự Hội nghị là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng của các huyện, thị xã, thành phố (Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An). Hội nghị nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức Mặt trận các cấp về quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị tinh gọn, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Nhật Duy – Bích Liễu