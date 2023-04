Thăng Bình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Sáng ngày 12/4, huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị đánh giá, tuyên dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Huyện Thăng Bình có 3 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, 6 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 2 tập thể và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

37 tập thể và 160 cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, 59 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 10 tập thể được tặng đơn vị dẫn đầu khối cụm thi đua cấp huyện.

Kết quả trên là ghi nhận cho những nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, đã chủ động và tích cực hơn trong triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm qua. Đến cuối năm 2022, Thăng Bình có tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế là 10.215 tỷ đồng, tăng 7,58% so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng chú trọng phát triển ngành công nghiệp – xây dựng, tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ lên 28,65%. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được chú trọng theo hướng ngày càng khẳng định vai trò chủ thể của người dân. Đến nay, huyện Thăng Bình có 17/20 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, 3 xã còn lại là Bình Quế, Bình Lãnh và Bình Nam đạt 19/19 tiêu chí đang đề nghị tỉnh công nhận xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM vào quý II năm 2023. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất lẫn tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn không ngừng được nâng lên.

Minh Tân – Hồng Năm