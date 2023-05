Tây Giang có 04 chỉ tiêu vượt kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 đề ra

Sáng nay 16/5, Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam có buổi làm việc với Huyện uỷ Tây Giang về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Huỳnh Thị Thuỳ Dung; Đại tá Lê Trung Thành – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dầu bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19 và sự khắc nghiệt của thời tiết bất thường; nhưng đến giữa nhiệm kỳ, huyện Tây Giang đã có 06 chỉ tiêu đạt trên 90% Nghị quyết, 04 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là tỷ lệ các công trình thuỷ lợi được sửa chữa, nâng cấp đạt 106%; cải tạo diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị sạt lở, vùi lấp do thiên tai và tổ chức khai hoang diện tích sản xuất mới 162%; diện tích trồng mới cây dược liệu hơn 100% kế hoạch; tỷ lệ thu ngân sách tăng 397% chỉ tiêu so với Nghị quyết. Hằng năm, bình quân số hộ nghèo giảm hơn 5%; tỷ lệ hộ nghèo còn 58%; hỗ trợ xóa 595 nhà tạm…

Toàn huyện đã kết nạp 256 đảng viên mới đạt 73%, hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 92%; tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 92%… Cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra các cấp chủ động, tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng một cách toàn diện, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo quy trình. Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã bám sát vào việc thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm, nhất là những nhiệm vụ liên quan đến đời sống nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, tiếp công dân…

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện Tây Giang còn bộc lộ một số hạn chế đó là chưa giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục đất đai, cơ chế hưởng lợi giữa người dân và công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang; các xã A Nông, Lăng, A Tiêng tuy đạt được chuẩn nông thôn mới nhưng không giữ vững một số tiêu chí đã đạt.

Quang cảnh hội nghị sáng nay 16/5

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tây Giang ghi nhận các ý kiến góp ý của Thường trực Tỉnh uỷ và các ngành chức năng đồng thời cũng mạnh dạn đề xuất 09 kiến nghị trọng tâm nhằm tạo thuận lợi để Huyện uỷ Tây Giang lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện Tây Giang lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà trước mắt lập thành tích kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tây Giang (2003 -2023).

Viết Tuyên – Quang Phi