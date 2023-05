Sáng nay 23/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 giải quyết khiếu nại của công dân mua đất dự án Bách Đạt An, thị xã Điện Bàn nhiều năm nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Đại diện người dân mua đất dự án Bách Đạt An phản ánh bản án Tòa phúc thẩm đã tuyên hơn 3 năm nay nhưng đến nay Công ty Bách Đạt An vẫn chây ì, cố tình không thực hiện dự án và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính để ra sổ đỏ cho dân.

Dự án Bách Đạt 1 đã có thông báo thuế đất nhưng Công ty Bách Đạt An cố tình vi phạm, không thực hiện nghĩa vụ thuế dẫn đến thất thoát nguồn thu của Nhà nước. Việc tạm dừng chi trả giải phóng mặt bằng của 2 dự án 7B mở rộng, Heracomplex do dự án hết thời hạn đầu tư nhưng nguyên nhân cốt lõi là do Công ty Bách Đạt An không chịu chuyển trả kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Điện Bàn theo như kết luận ngày 4/1/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh. Doanh nghiệp Bách Đạt An không thực hiện đúng chỉ đạo nhưng tại sao lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vẫn không có chế tài xử lý…

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan chức năng và thị xã Điện Bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn – cho biết, Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam luôn đặt trách nhiệm, quyết tâm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện dự án.

Những vướng mắc về thủ tục pháp lý đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng từng bước đã được tháo gỡ; việc thực hiện các bản án có những chuyển biến tốt hơn, những tồn tại trong công tác thi hành án đã được tổng hợp, báo cáo Tổng cục Thi hành án để hướng dẫn chỉ đạo. UBND tỉnh sẽ có trách nhiệm theo dõi các cơ quan thực thi pháp luật trong vụ án này nhằm sớm giải quyết dứt điểm trả lại quyền lợi cho người dân tham gia dự án Bách Đạt An.

Viết Tuyên – Đại Quang