Quý I/2023: khởi tố 512 vụ án về tham nhũng

Sáng nay 31.3, đồng chí Phan Đình Trạc – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình, kết quả hoạt động của các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trong quý I và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ khi thành lập đến nay, thông qua phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023. Tại Quảng Nam, đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong quý I, các địa phương đã khởi tố mới 512 vụ án/1.283 bị can phạm tội về tham nhũng, số vụ án có cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 225 vụ án/835 bị can. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban nội chính các tỉnh, thành uỷ đã phát huy tốt vai trò cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, chủ động tham mưu, thực hiện, hoàn thành nhiều công việc quan trọng, phục vụ triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương nghiên cứu, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo theo Quy định số 67-QÐ/TW; xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, chương trình công tác năm và các quy định, quy trình công tác năm của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cũng nhận được nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực của công dân.

Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung nghiên cứu, tham mưu xử lý và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời công dân theo quy định, nhất là các khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Xuân Hiếu – Quang Phi