Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, Qu ốc hội khoá XV, ngày 2/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kỳ họp tiến hành phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND. Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cùng các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tham dự phiên họp.

Các đại biểu đánh giá cao hồ sơ chuẩn bị kỹ lưỡng; thống nhất cần sửa đổi Luật CAND nhằm thể chế đường lối, chính sách của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tham gia góp ý tại hội trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cũng đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý về dự án Luật này.

Đại biểu Tạ Văn Hạ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội phát biểu

Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam phát biểu

Tại phiên thảo luận, c ác đại biểu cũng có ý kiến đối với các nội dung: quy định sĩ quan c ông an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; quy định các vị trí cấp Tướng đối với Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố…; đề nghị cân nhắc một số quy định về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an như quy định nữ Thượng tá tăng 3 tuổi, nữ Đại tá tăng 5 tuổi; đề nghị bổ sung quy định về cấp bậc hàm đối với Phó Chủ tịch Quốc hội …

Quốc Thành