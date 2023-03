Sáng nay 21.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi tiếp, giải quyết khiếu nại công dân liên quan đến việc cấp sổ đỏ của dự án Bách Đạt 1 thuộc Công ty cổ phần Bách Đạt An. Tham dự có các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp công dân

Theo nội dung tại buổi tiếp, đại diện công dân thông tin: năm 2015, đã đầu tư mua đất tại dự án Bách Đạt An thông qua công ty Hoàng Nhất Nam – đây là đơn vị phân phối 3 dự án bất động sản, gồm: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng và Bách Đạt 1 của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Bách Đạt An. Tuy nhiên sau gần 5 năm, dự án vẫn chưa cấp sổ đỏ cho người dân. Sau nhiều lần vào cuộc, Tòa án các cấp phán quyết theo hướng buộc công ty Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện hợp đồng với Hoàng Nhất Nam, tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngày 23.5.2019. Ngoài ra, Bách Đạt An phải liên hệ UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TNMT, Sở Xây dựng để thực hiện việc giao nhận đất, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tuy nhiên đến nay sau hơn 2 năm, bản án vẫn chưa được các bên thi hành.

Đại diện công dân kiến nghị UBND tỉnh cần vào cuộc để điều tra dòng tiền đầu tư của người dân vào dự án và cần làm rõ trách nhiệm của công ty Hoàng Nhất Nam và Bách Đạt An; đồng thời chỉ đạo các ngành liên khẩn trương thực thi bản án để giải quyết kiến nghị của người dân kéo dài nhiều năm nay.

Qua thảo luận, PCT UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cơ bản tiếp thu các kiến nghị của công dân và ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan. Đồng thời yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với các cơ quan liên quan cùng người dân phối hợp giải quyết các vấn đề, kiến nghị theo hướng đã nêu ra tại buổi làm việc để sớm đi đến kết quả cuối cùng, giải quyết ổn thoả kiến nghị của người dân. Cùng ngày, PCT UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng các sở, ngành liên quan cũng tiếp, giải quyết kiến nghị công dân liên quan đến việc các dự án bất động sản gồm: Homeland paradise villge khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc; Homeland Blue house – khu đô thị số 11 Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn vì chậm trễ tiến độ và chậm bàn giao quyền sử dụng đất cho người dân.

Dương Oanh – Trung Hiếu