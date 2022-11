Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự ngày hội đại đoàn kết tại khối phố 4, phường An Xuân (Tam Kỳ)

Tối qua 17.11, khối phố 4, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự và chung với bà con Nhân dân khối phố có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu và các đồng chí lãnh đạo TP. Tam Kỳ.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng Nhân dân khối phố 4 đã ôn lại truyền thống vẻ vang 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022); đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu

Khối phố 4, phường An Xuân gồm 8 tổ đoàn kết, có 410 hộ; 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư, nhà cửa khang trang sạch đẹp. Đa phần Nhân dân có mức sống ổn định, toàn khối phố hiện nay không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Với tinh thần đoàn kết, tính riêng trong năm 2022, nhân dân khối phố đã tham gia đóng góp được gần 40 triệu đồng để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo; vận động nhân dân ủng hộ được 23 triệu đồng phát thưởng cho 240 cháu học sinh giỏi các cấp.

Năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai nhưng Nhân dân và cán bộ khối phố 4 đã đồng tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, nhân dân khối phố 4 và phường An Xuân quyết tâm tiếp tục phát huy nội lực cùng với tinh thần chịu khó vươn lên, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản; hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhất là thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025”; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm cùng với Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng phường An Xuân, xây dựng khối phố 4 ngày một phát triển; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, xây dựng khu dân cư yên bình, môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp.

Chia vui với bà con trong Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đời sống văn hóa của bà con ở khu dân cư. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đã thông tin hình KT-XH trong nước, những chủ trương chính sách lớn của Trung ương điều hành phát triển KT-XH trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng 10 ngôi nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng trong điều kiện khó khăn, thì sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân đã đưa đất nước vượt khó, phát triển bền vững, trong đó Quảng Nam là một minh chức sống động cho tinh thần ấy. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn bà con nhân dân tiếp tục đồng lòng, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững trật tự an toàn xã hội, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; chung sức xây dựng thành phố Tam Kỳ ngày càng giàu mạnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đã tặng cho Quảng Nam 10 ngôi nhà Đại đoàn kết; tặng quà cho gia đình chính sách và một số hộ dân khối phố 4, phường An Xuân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng cũng đã tặng quà cho Nhân dân khối phố 4.

Trung Hiếu – Quang Phi