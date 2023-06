Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Khối nội chính cần làm tốt hơn công tác dự báo, tập trung xử lý các vụ án kéo dài

Sáng nay 29/6, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban Khối nội chính quý II. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban Khối nội chính quý II

Trong 6 tháng qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ Đảng, các cơ quan khối nội chính đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Công tác an ninh quốc phòng, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường; các vụ án, vụ việc được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; việc chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của ban chỉ đạo, phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh được đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 360 vụ phạm pháp hình sự (giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm trước; điều tra khám phá 306/306 vụ (trong đó, có 45/45 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt 100%); khởi tố điều tra 109 vụ/223 bị can về tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Về công tác tiếp công dân, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp công dân 7.620 lượt công dân, tăng 25% về số lượt so với cùng kỳ năm trước. Tiếp nhận, xử lý trên 5.200 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất và chế độ chính sách…

Cũng trong 6 tháng qua, cơ quan điều tra các cấp thuộc Công an tỉnh đã khởi tố, thụ lý điều tra 15 vụ/38 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 9 vụ/11 bị can, đã giải quyết 7 vụ/9 bị can. TAND hai cấp thụ lý 10 vụ án/13 bị cáo và đã giải quyết 6 vụ/8 bị cáo.

Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 31 tổ chức đảng, 74 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Ban nội chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan tố tụng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 4 vụ án tham nhũng thuộc diện ban chỉ đạo tỉnh theo dõi.

Công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả quan trọng, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế, chức vụ được đẩy nhanh tiến độ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhiều vấn đề tồn tại được phân tích, đánh giá tại hội nghị như: án hành chính tăng đột biến, nhiều vụ kéo dài; tình hình tội phạm tăng, nhất là tội phạm ma túy tăng cao; vấn đề phát sinh phức tạp đền bù, GPMB, ô nhiễm môi trường; án dân sự xử lý chậm; tội phạm trên không gian mạng, lừa đảo, tín dụng đen …gây bức xúc trong nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận các kết quả đạt được trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, khối Nội chính cần làm tốt công tác dự báo; nâng cao chất lượng phối hợp giữa các thành viên trong khối; cương quyết đấu tranh phòng chống tội phạm; tập trung xử lý các vụ việc, vụ án kéo dài…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng đã giao một số nhiệm vụ cụ thể đối với Khối nội chính, Ban Nội chính Tỉnh uỷ ưu tiên thực hiện, giải quyết trong quý III.

Trung Hiếu