Sáng nay 17.1, PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát cơ động và Phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an tỉnh.

PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chúc Tết cán bộ Phòng cảnh sát cơ động

PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ và gia đình đón tết cổ truyền an lành, vui tươi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, để người dân đón năm mới an toàn, lành mạnh thì lực lượng cảnh sát cơ động phải chịu nhiều thiệt thòi, không thể đón tết trọn vẹn bên người thân và gia đình, luôn đối diện với nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ để đổi lại sự bình yên, an toàn cho nhân dân.

Chúc tết cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn mong muốn đơn vị luôn chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời đề ra các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói riêng.

Tấn Châu