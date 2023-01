Nhiều địa phương phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Sáng nay 31.01, huyện Nam Giang tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Nam Giang đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Trong những năm qua, huyện Nam Giang đã hỗ trợ các ngành, địa phương và nhân dân toàn huyện trồng mới 669 ha rừng gỗ lớn theo Quyết định 14 của UBND tỉnh, trồng hơn 13 nghìn cây bản địa phân tán, đến nay tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt trên 70%. Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo ban, ngành, chính quyền địa phương, cán bộ và Nhân dân huyện Nam Giang đã thực hiện trồng cây tại khu vực Trung tâm hành chính huyện Nam Giang. (Văn Khanh)

Sáng nay 31.1, tại Khu di tích Đồn chiến thắng xã Đốc, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Năm 2023, huyện Bắc Trà My giao chỉ tiêu các xã trên địa bàn huyện trồng ít nhất 100 cây xanh bản địa như: huỷnh, chò, lim xanh, quế Trà My,….tại khuôn viên trụ sở xã; mỗi cơ quan, ban ngành huyện trồng từ 5 đến 10 cây xanh. Đối với các đơn vị không đảm bảo diện tích có thể trồng các chậu hoa tạo cảnh quan công sở xanh, sạch, đẹp. Các trường học trên địa bàn huyện tham gia trồng ít nhất 20 cây xanh, vận động phụ huynh học sinh trồng ít nhất 01 cây xanh. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo, cán bộ huyện Bắc Trà My đã thực hiện trồng 50 cây lim xanh tại Khu di tích Đồn chiến thắng xã Đốc, Trà Đốc, Bắc Trà My. (Tuấn Tú – Thúy Vân)

Cùng ngày, tại Khu Di tích Nước Là, UBND huyện Nam Trà My tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Hơn 300 cán bộ, viên chức và người dân đã tiến hành trồng 500 cây gồm dỗi và lim. Đây là hoạt động được UBND huyện tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân, góp phần hoàn thành kế hoạch trồng 51,6 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2025, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết nhu cầu gỗ làm nhà cho người dân địa phương, ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn. Tết trồng cây năm nay, huyện Nam Trà My phấn đấu trồng hơn 1,2 triệu cây các loại. (Minh Trang – Phú Thiện)

Ngày 31.1, huyện Quế Sơn cũng đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại di tích lịch sử Vụ thảm sát chợ Đàng (xã Quế Châu). Những năm qua, huyện Quế Sơn luôn xác đinh trồng cây xanh là việc làm rất quan trọng, là trách nhiệm của toàn xã hội. Huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ… góp phần nâng tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt trên 35%; số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm mạnh; năng suất, chất lượng rừng trồng ngày được nâng cao…Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Quế Sơn đã tham gia trồng cây xanh tại di tích lịch sử Vụ thảm sát chợ Đàng (xã Quế Châu). Ở các xã, thị trấn, cán bộ và nhân dân cũng đồng loạt ra quân trồng cây xanh ở khu vực công cộng. (Duy Thái)