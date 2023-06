Nam Trà My cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển

Chiều ngày 16/6, tại huyện Nam Trà My, Thường trực HĐND tỉnh có buổi làm việc với huyện để nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Quang cành buổi làm việc chiều ngày 16/6

Báo cáo của huyện Nam Trà My cho biết tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng 10% so với năm 2022. Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán giao. Các chỉ tiêu quan trọng khác như trồng rừng, trồng dược liệu, phát triển cây ăn quả, bê tông hóa nông thôn…. cũng đều vượt chỉ tiêu giao.

Các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng được triển khai thực hiện hiệu quả.

Về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, trong 6 tháng đầu năm huyện mới giải ngân trên 90 tỷ đồng, đạt 24,15% kế hoạch. Nguyên nhân được chỉ ra là do công tác thẩm định hồ sơ còn chậm; công tác đấu thầu, mời thầu còn nhiều bất cập và tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng khiến giá cả tăng cao. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Việt Cường đánh giá cao nỗ lực của chính quyền huyện Nam Trà My trong phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, kết quả đó cho thấy quá trình triển khai quyết liệt, đồng bộ các chính sách của Trung ương và tỉnh dành cho đồng bào miền núi.

Ông Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng đề nghị huyện Nam Trà My tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025, tạo điều kiện cho bà con nhân dân an cư lập nghiệp.

Đại Quang – Quang Phi