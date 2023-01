Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và dâng hương nhà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Nhân chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930-3/2/2023, sáng nay 19.1, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ đã đến đặt vòng hoa, viếng hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và tượng đài các Bà mẹ VNAH.

Toàn cảnh buổi viếng hương sáng nay 19.1

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Tam Kỳ đã đến đặt vòng hoa, viếng hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam

Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Tượng đài Bà mẹ VNAH, dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ, các Bà Mẹ VNAH đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy -Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước dẫn đầu. Đoàn đại biểu các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam do Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Lê Trung Thành – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh dẫn đầu và Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Tam Kỳ do Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng và Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh dẫn đầu. Vòng hoa của các Đoàn vào viếng mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Việc thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và tượng đài Bà mẹ VNAH thể hiện sự tôn vinh và ghi nhớ công lao của những người đã khuất, của những người Mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thắp nén hương tưởng nhớ trước bia mộ các anh hùng liệt sĩ

Trong thời gian qua, nhất là năm 2022, với truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Nam đã đoàn kết một lòng, chủ động phòng chống đại dịch và nỗ lực thực hiện thắng lợi vượt bậc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững ổn định chính trị; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ VNAH, người có công với cách mạng và nhân dân; xây dựng quê hương Quảng Nam giàu đẹp, văn minh, bản sắc, góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử và sự nghiệp Cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ để lại cho các thế hệ mai sau.

Cũng trong sáng 19.1, Đoàn đại biểu của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh do UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; PBT TT Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đến dâng hoa, dâng hương tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, thuộc xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành. Dự lễ và dâng hương còn có lãnh đạo huyện Núi Thành, Hội đồng Gia tộc của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa, viếng hương, tri ân, thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Võ Chí Công gắn liền với sự nghiệp cách mạng, với những sự kiện lịch sử quan trọng, những chiến công vĩ đại của đất nước ta.

Sau khi đất nước thống nhất, ông đảm nhận nhiều trọng trách; tháng 4/1987, tại kỳ họp Quốc hội khóa VIII, ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công được đánh giá là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người chiến sĩ cách mạng kiên trung; một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, của Nhà nước và là người con ưu tú của quê hương Quảng Nam trung dũng kiên cường. Ông là tấm gương mẫu mực, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Học tập tinh thần cách mạng, tư duy đổi mới sáng tạo, quyết đoán của đồng chí Võ Chí Công và phát huy những thành quả đã đạt được; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết tâm phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước trong thời gian đến.

Viết Tuyên – Quang Phi