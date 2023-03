Sáng nay 30.3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Nguyễn Phương Nga – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Chín; Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Huỳnh Thị Thuỳ Dung; Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Phan Thái Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Nam Trần Anh Tuấn; lãnh đạo của Liên hiệp qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức hữu nghị thành viên và nhiều bạn bè quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ

Với phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động tìm đến bạn bè, đối tác và làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, 20 năm qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã đón tiếp hơn 380 đoàn khách nước ngoài với hơn 2.500 lượt người là chuyên gia, các nhà nghiên cứu, sinh viên, học sinh từ trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ đến thăm làm việc, triển khai nhiều chương trình dự án, hoạt động thiện nguyện vì hòa bình, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhiều tình nguyện viên, chuyên gia các nước New Zealand, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ…gắn bó nhiều năm với vùng đất, con người xứ Quảng và họ coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình. Nhiều chương trình, dự án do các tổ chức phi Chính phủ tài trợ đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nhất là địa bàn những vùng đặc biệt khó khăn, miền núi cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Qua 20 hình thành, phát triển, những người làm công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, dù kiêm nhiệm hay chuyên trách đều có quyền tự hào vì sự đóng góp tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các hội thành viên vào sự nghiệp phát triển nhiều mặt của tỉnh, xứng đáng là binh chủng chủ lực cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quảng Nam với các nước trong khu vực và thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, phấn đấu đến năm 2030 Quảng Nam trở thành tỉnh khá trong cả nước.

Phát huy thành quả đạt được trong 20 năm qua, thời gian đến, Liên hiệp và các Hội hữu nghị thành viên tiếp tục thực hiện tốt phương châm: chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38/2019 của Ban Bí thư, chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, góp phần giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi và nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Quảng Nam với bạn bè quốc tế. Bên cạnh việc xây dựng một hệ thống lực lượng cán bộ làm công tác đối ngoại, chú trọng phát huy vai trò “đại sứ nhân dân” trong từng người dân tỉnh Quảng Nam để hoạt động này thực sự mang tính quần chúng, tính nhân dân.

05 tổ chức phi Chính phủ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng thay mặt Tỉnh ủy trao tặng bức trướng mang nội dung “Chủ động – Linh hoạt – Sáng tạo – Hiệu quả” cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam. Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hội hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Nam vì có nhiều thành tích đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho 05 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam.

Viết Tuyên – Trung Hiếu – Trung Anh