Sáng nay 11/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023; ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo, định hướng quản lý báo chí, xuất bản và thông tin trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Quang cảnh lễ ký kết

Trong quý I/2023, công tác chỉ đạo, quản lý báo chí ở tỉnh tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định; đã kịp thời định hướng tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm cho các cơ quan báo chí; thường xuyên theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí, những vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm đã được UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh, khắc phục; đồng thời đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng tham dự và cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cơ bản thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; một số địa phương, đơn vị đã chủ động trong công tác phối hợp, xử lý, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh bám sát chỉ đạo, định hướng và tình hình thực tiễn tại địa phương để thông tin tuyên truyền kịp thời, nhất là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3); 48 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3); phản ánh không khí đón xuân vui tươi phấn khởi ở các địa phương, giới thiệu những phong tục, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; kiểm tra, kiểm soát vận chuyển buôn bán pháo, hàng hoá kém chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Chú trọng tuyên truyền về kết quả nổi bật của đất nước, của địa phương về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.

Tại hội nghị giao ban quý I/2023, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin – Truyền thông và Công an tỉnh Quảng Nam ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo, định hướng quản lý báo chí, xuất bản và thông tin trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát động hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023.

Viết Tuyên – Phúc Lâm