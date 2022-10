Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sáng nay 14.10, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Kỳ họp thứ 11 – kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 05 năm (2021-2025). Trong bối cảnh cả nước và tỉnh Quảng Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình quốc tế, trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy giảm.

Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường phát biểu

Trong bối cảnh gặp khó khăn, thách thức lớn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh tập trung quyết liệt vừa duy trì, phục hồi nhanh, phát triển các hoạt động kinh tế-xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân.

Thay mặt UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam Phạm Viết Tích thông qua báo cáo về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ vào định hướng và quy hoạch phát triển đô thị, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, chủ động quy hoạch, bố trí quỹ đất khu vực chăn nuôi tập trung phù hợp, nhằm thúc đẩy tăng trưởng, từng bước xây dựng ngành chăn nuôi giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo môi trường sinh thái. Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ một phần khó khăn trong sản xuất và cuộc sống của người chăn nuôi khi phải chuyển đổi nghề nghiệp hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi các khu vực này.

Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam Phạm Viết Tích phát biểu

Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Thái Viết Tường báo cáo về Qui định mức thu học phí bao gồm các phường thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn; các tổ dân phố thuộc thị trấn của các huyện đồng bằng. Khu vực nông thôn gồm các xã thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện đồng bằng; các tổ dân phố thuộc thị trấn của các huyện miền núi. Khu vực miền núi gồm các thôn, xã miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch Nguyễn Thanh Hồng báo cáo về quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà Văn hóa – Khu Thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2026.

Cũng trong phiên họp sáng nay, đại diện UBND tỉnh Quảng Nam thông qua các báo cáo: Chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2021 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt; Quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí để tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng và kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập; Quy định về nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 27/2022 của Chính phủ; Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố; Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam; Đề án quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Quảng Nam; Quy định mức hỗ trợ hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh…

Tiếp đó các đại biểu tập trung thảo luận chung tại hội trường nhằm làm rõ thêm các Nghị quyết đầu tư công cho Dự án thiết bị khâu tiền kỳ, hậu kỳ và lưu trữ phục vụ sản xuất chương trình truyền hình; Hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng phim trường có khán giả, hệ thống ánh sáng phim trường với tổng kinh phí 50 tỷ đồng.

Thảo luận về Dự án hoàn thiện đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, các đại biểu cho rằng do trong quá trình khảo sát, lập dự án đầu tư, do các mương thoát nước dọc bằng đá hộc xây đến nay bị rễ cây ăn xuyên và thoát nước ngang của tuyến đường Hùng Vương hiện trạng xây dựng đã lâu, nay bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nên vào mùa mưa nhiều đoạn trên tuyến bị ngập nặng, không thể sửa chữa được như phương án dự kiến ban đầu, cần thiết phải đầu tư xây dựng đồng bộ mới đảm bảo giải quyết về cơ bản tình trạng ngập úng trên tuyến; ngầm hóa và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; cải tạo hệ thống cây xanh đảm bảo mỹ quan đô thị với tổng kinh phi 450 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy và học của nhà trường, hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng…

Điều chỉnh đưa ra ngoài Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tổng diện tích chuyển đổi đưa ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng 484.215 m2…

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh trình bày thông qua các Nghị quyết của kỳ họp thứ 11, đó là Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi và mức ngân sách tỉnh hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và lễ kỷ niệm ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố: Phước Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An; Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025; Quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 – 2023; Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao giai đoạn 2023 – 2025; Quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương; Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với đội trưởng, đội phó đội dân phòng; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng… Sau hơn một buổi làm việc khẩn trương và trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, Kỳ họp thứ mười một, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường thông qua diễn văn bế mạc kỳ họp

Viết Tuyên – Trần Chiến