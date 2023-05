Huyện ủy Núi Thành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII

Sáng nay 22/5, Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị lần thứ 15 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến tham dự

Qua nửa nhiệm kỳ, huyện Núi Thành có 09/19 chỉ tiêu thực hiện đạt nghị quyết như: phổ cập giáo dục mầm non; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi; giảm tỷ lệ hộ nghèo…. Nhóm chỉ tiêu về quốc phòng – an ninh đạt 3 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng đạt 2 chỉ tiêu. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế trên địa bàn Núi Thành năm 2022 đạt 109.832 tỷ đồng, tăng 1,37 lần so với năm 2020 và tăng trưởng bình quân 17,1% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2020 – 2022 là 44.858 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm đạt 13,68%.

Văn Phin