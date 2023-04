Hội nghị Tỉnh uỷ lần 11 (khóa XXII): Quyết liệt triển khai các Nghị quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế

Sáng nay 6/4, Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (khoá XXII) đánh giá tình hình công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Hội nghị lần này cũng đánh giá kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ, đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh tế Quảng Nam vượt qua khó khăn, phát triển ổn định trong năm nay. Các đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Nam và đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Việt Cường đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung quán triệt, làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đây là những cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý I. Tuy nhiên, thực tế phát triển kinh tế của đất nước nói chung và Quảng Nam nói riêng vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các địa phương, các cấp, các ngành đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển trong quý II và những tháng tiếp theo trong năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo tình hình công tác quý I,đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng, các địa phương tổ chức sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đầu năm đến nay, Tỉnh uỷ Quảng Nam đã hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; trên cơ sở đó, cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Nhiều ý kiến thảo luận đều thống nhất, các cấp uỷ đảng đã tập trung quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo quy định hiện hành. Qua đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, công tác quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; tình hình an ninh trên tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tình hình nội bộ nhân dân ổn định. Một số khó khăn cũng được nêu ra trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, thu hút đầu tư và trách nhiệm của từng sở ngành trong công tác tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ ra những nguyên nhân làm cho kinh tế Quảng Nam tăng trưởng âm, trong khi đó quý II, quý III dự báo thách thức sẽ còn khó khăn hơn. Thời gian tới, Quảng Nam phải triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện đầu tư công, tháo gỡ khó khăn và đánh giá lại các Nghị quyết thuộc khu vực miền núi.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị lần này cũng đánh giá dự thảo Nghị quyết tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho Đảng bộ huyện Nam Giang, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”.

Tấn Châu – Trung Hiếu