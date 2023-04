Góp ý kiến Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

Sáng ngày 21/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước và đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Thị Bảo Trinh chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với tầm quan trọng cần sửa đổi, bổ sung Luật Căn cước công dân để đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thực hiện các giao dịch của công dân cũng như yêu cầu về công tác quản lý Nhà nước về dân cư trong tình hình mới. Các đại biểu tập trung đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Luật, về một số nội dung liên quan đến việc thu thập, quản lý thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu căn cước, các nội dung thể hiện trên thẻ căn cước; việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi…

Đối với Dự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhiều ý kiến đều đánh giá thực tế thời gian qua cho thấy, những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự đều xuất phát từ địa bàn cơ sở, ban đầu là những vấn đề mâu thuẫn xã hội, nếu không được phát hiện, phòng ngừa, quản lý, giải quyết kịp thời, triệt để sẽ tích tụ, phát triển thành xung đột xã hội, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự, cuộc sống của người dân và an ninh con người, đe dọa sự ổn định chính trị, cản trở quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, tại một số vùng, liên vùng và toàn quốc.

Thực tế tỉnh Quảng Nam hiện có 241 xã, phường, thị trấn với gần 1.000 thôn, bản, tổ dân phố đòi hỏi sự cấp thiết ra đời Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở cần sự chung tay của toàn dân với vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã, công an bán chuyên trách tại các thôn, bản. Sự cần thiết của lực lượng này là không thể phủ nhận khi góp phần không nhỏ trong nhiệm vụ bảo vệ bình yên cuộc sống.

