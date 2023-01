Đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023

Sáng nay, 27.1 (nhằm mùng 6 tết Quý Mão), Tỉnh uỷ, HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giao ban đầu xuân Quý Mão 2023 để nghe báo cáo tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn tỉnh và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới.

UBND tỉnh giao ban đầu xuân Quý Mão 2023

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng chủ trì.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức thăm, tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh đến các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình chính sách, các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động… trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, với tổng kinh phí 112 tỷ đồng.

Các hoạt động vui xuân, đón tết, văn hóa, văn nghệ được tổ chức theo tinh thần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Nam năm 2023. Trên lĩnh vực du lịch, tổng lượt khách tham quan và lưu trú (từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng) đạt 215.000 lượt, tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khách quốc tế ước đạt 58.000 lượt, tăng gấp 33 lần, khách nội địa ước đạt 157.000 lượt, tăng 2,8 lần. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong những ngày Tết cơ bản ổn định. Các ngành chức năng phối hợp với các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình, chú trọng các địa bàn phức tạp, chủ động triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đạt hiệu quả, đảm bảo cho Nhân dân an tâm vui Tết.

Trước những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường biểu dương tinh thần đoàn kết của cán bộ, công nhân viên chức trong toàn tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn. Bước sang năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, Quảng Nam cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, vì vậy đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn mỗi đồng chí cán bộ với năng lực, bản lĩnh chính trị của mình tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là các nhiệm vụ an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống nhân dân nhất là nhân dân tại các vùng khó khăn; tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị toàn diện và hơn hết là chung sức đồng lòng tạo không khí thi đua sôi nổi trong những ngày đầu xuân mới, tạo động lực, khí thế mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Dương Oanh – Phúc Lâm