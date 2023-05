Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam thảo luận về sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, chiều 27/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tham gia thảo luận tại tổ 6 với đoàn ĐBQH các tỉnh Phú Thọ, Đắc Nông và Trà Vinh.

Tham gia thảo luận ở tổ, đa số các đại biểu cho rằng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân khi ban hành sẽ tạo được sự thống nhất, phù hợp trên cơ sở quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019 và tính chất đặc thù của lực lượng Công an nhân dân. Các ĐBQH tỉnh Quảng Nam đề cập đến quy định rõ độ tuổi nghỉ hưu của các bộ chiến sĩ công an sao cho phù hợp với quy định tại các Luật khác.

Đối với 2 Luật về xuất nhập cảnh, nhiều ý kiến đánh giá các sửa đổi, bổ sung sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Đồng thời, góp phần phát triển kinh tế – xã hội; vừa bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đại Quang