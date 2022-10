Đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam tham gia thảo luận

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng phát biểu thảo luận

Tham gia phát biểu thảo luận đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nêu nhiều vấn đề từ thực tiễn đặt ra đối Lê với Chính phủ như vấn đề phát triển kinh tế miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng (ATK) vẫn còn là bài toán khó. Tuy Đảng, Nhà nước đã dành rất nhiều sự quan tâm đặc biệt nhưng hạ tầng thiết yếu ở khu vực miền núi vẫn chưa được tập trung đầu tư đồng bộ và thiếu tính kết nối. Chủ trương đưa công an chính quy về làm việc ở xã được chính quyền, nhân dân ủng hộ cao. Song việc hoàn thành xây dựng trụ sở công an xã theo Nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương đang gặp khó khăn, ngân sách địa phương không thể cân đối được. Vấn đề cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ công tác ở miền núi đang bộc lộ nhiều bất cập.

Quốc Thành