Điều hành kinh tế – xã hội ở từng cấp, từng ngành phải bám sát thực tế, tình hình khu vực, trong nước và quốc tế

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội tháng 2, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và những tháng tới được tổ chức vào sáng ngày 1.3. Cuộc họp có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND và lãnh đạo các sở ban ngành.

Quang cảnh hội nghị sáng nay 1.3

Hai tháng đầu năm, cùng với việc đảm bảo kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân; hoạt động kinh tế, thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã có sự tăng trưởng khởi sắc, đặc biệt là ngành du lịch phục hồi khá tốt.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ra quân sản xuất đầu năm mới; nhiều cơ sở đã chủ động được đơn hàng đảm bảo cho việc hoạt động trong những tháng đầu năm. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn đóng vai trò chủ lực, tuy nhiên trong 02 tháng đầu năm xuất hiện một số tín hiệu kém tích cực khi chỉ số sản xuất ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giảm đến 62% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 2 tăng 5,6% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tiếp tục giảm 34,6% so cùng kỳ năm trước; đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến – chế tạo, với mức giảm 39%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế – xã hội những tháng đầu năm đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức… Cùng với sự sụt giảm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, thì tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, giá vật liệu xây dựng tăng cao làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở phân tích và phản hồi từ các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã chỉ đạo cụ thể đối với từng vướng mắc; đồng thời yêu cầu trên khai 15 nội dung liên quan đến các sở ban ngành và từng địa phương. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, việc điều hành kinh tế – xã hội ở từng cấp, từng ngành phải bám sát thực tế, tình hình khu vực, trong nước và quốc tế. Đặc biệt là những dự báo khó khăn trước diễn biến khó lường của lạm phát và sự suy giảm về tổng cầu.

Chủ tịch cũng đã giao nhiệm vụ cho từng sở ngành trong chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 11 và kỳ họp chuyên đề – kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh đồng thời yêu cầu rà soát các chương trình công tác, không thực hiện được thì báo cáo nguyên nhân, điều chỉnh bổ sung để sát với thực tiễn; tham mưu xây dựng các đề án của UBND tỉnh về chương trình công tác năm theo yêu cầu của Chính phủ, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Chính phủ; đôn đốc để khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh; triển khai hiệu quả Chỉ thị 02 của UBND tỉnh về quản lý, thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh; chống thất thu và xử lý nghiêm những trường hợp trốn thuế.

Đối với việc quản lý đầu tư công và công tác giải ngân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các sở ngành phối hợp rà soát lại các công trình đầu tư mới, các khoản chi ngoài dự toán; rà soát lại danh mục đầu tư công trung hạn; cương quyết điều chuyển, điều chỉnh nếu thấy cần thiết; mục tiêu là đảm bảo kế hoạch giải ngân đã được đề ra trong năm nay.

Hiền Viên – Trung Hiếu